РЗИ издаде 26 предписания за проблемна питейна вода

Замърсяване и ремонти по ВиК мрежата наложиха намесата на здравните власти

ОБЩО 26 ПРЕДПИСАНИЯ Е ИЗДАЛА РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЛЕД МОНИТОРИНГА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТТА ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 3 МЕСЕЦА. Препоръчаните задължителни мерки са насочени както към „ВиК Йовковци“, така и към кметове на населени места за отстраняване на установени проблеми с качеството на животворната течност.

Най-много – 8, са предписанията към управителя на водното дружество. Три от тях задължават оператора да предприеме необходимите действия за осигуряване на питейна вода, отговаряща на нормативните изисквания. Става въпрос за Въглевци, Коевци и Сухиндол. Други 4 наставления касаят извършване на ремонтни дейности на водоснабдителни обекти, захранващи Красно градище, Бяла река, Росица и Горско Калугерово. Предписание е издадено във връзка с усложнена метеорологична обстановка. То задължава дружеството да предостави информация за състоянието на водоизточниците и качеството на водата в населените места с обявено бедствено положение. На оператора са дадени и указания за действие при аварии и природни стихии.

Останалите 18 предписания са отправени към кметове. Те предвиждат обозначаване на местни обществени водоизточници с траен надпис „Водата е лоша за пиене“. Такива табели ще има в Самоводене, Габровци, Малки чифлик, Беброво, Свищов, Хотница, Царевец, Овча могила, Хаджидимитрово, Леденик, Шемшево и Водолей.

Докладът на РЗИ сочи още, че от изследваните 82 проби от централни водоизточници 22 са с отклонения по химичен показател.

Установено е превишение на нитрати в Червена, Деляновци, Овча могила, Сухиндол, Горна Студена, Камен, Лозен, Виноград, Козловец, Алеково, Александрово, Хаджидимитрово, Коевци, Страхилово, Обединение, Вързулица, Иванча, Градина и Полски Сеновец. В Коевци, Въглевци и Сухиндол пък животворната течност не отговаря на нормите за мътност.

През второто тримесечие на годината е извършена регистрация на 49 обществени местни водоизточници. С тях общият брой на вписаните в публичния регистър на РЗИ – Велико Търново, става 58. Извършено е пробонабиране с последващ лабораторен анализ на 70 броя проби води от такива чешми. Над 34% от тях не отговарят на изискванията по микробиологични показатели – колититър, колиформи, ентерококи и микробно число. При 5 от тях са установени и наднормени стойности по показател нитрати.

Галина ГЕОРГИЕВА