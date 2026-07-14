След сигнал на ДАНС съдът потвърди фиктивни хоспитализации във Велико Търново

Лечебно заведение ще връща пари за неправомерно усвояване на средства от НЗОК

ФИКТИВНИ ХОСПИТАЛИЗАЦИИ В ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО бяха потвърдени от Административния съд в старата столица.

С решение от 9 юли магистратите отхвърлиха жалбата на лечебното заведение срещу наложена санкция от НЗОК за частично прекратяване на договор по клинична пътека. Проверката е започнала след сигнал на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Велико Търново, към ДАНС за съмнения за болничен престой само по документи и неправомерно усвояване на средства от бюджета на Здравната каса.

Казусът се отнася за клинична пътека № 93 „Диагностика и лечение на тежко протичащи бактериални инфекции на кожата“. Приетите по нея пациенти следва да останат задължително в клиниката минимум 7 дни.

От кожно-венерическия център била изискана информация за хоспитализирани лица, след което агент на ТД „Национална сигурност“ – Велико Търново, снел показания от 27 пациенти. Служители на Здравната каса също предприели проверка. Част от хората заявили, че изобщо не са постъпвали в болницата, а само били преглеждани, изследвани и получили рецепта за домашна терапия.

Един от пациентите е посочил в анкетна карта, че в периода, в който е хоспитализиран по документи, реално е бил на работа. Изтъква, че от болницата му дали мехлем за вкъщи.

Друго лице обяснило, че ходело ежедневно до центъра, за да му поставят закупени от него инжекции и мазила, но не оставало да нощува в стационара заради лошите битови условия.

Според решението на съда подобни практики представляват амбулаторна или домашна помощ, а не болнично лечение по клинична пътека. Магистратите подчертават, че при хоспитализация клиниката е длъжна да осигури непрекъсната медицинска помощ, наблюдение и денонощен престой на болните.

По делото е изготвена и съдебно-медицинска експертиза. Вещото лице посочва, че документално 6 пациенти са водени като хоспитализирани, но липсват доказателства за част от описаните манипулации да са реално извършени.

От лечебното заведение възразили с мотивите, че част от пациентите боледуват от предавани по полов път болести като сифилис и HIV, което ги кара да се срамуват и да отричат хоспитализациите си. От клиниката защитили тезата с твърдение, че срокът за престой в стационара по този повод е твърде дълъг, а пациентите се повлиявали значително по-бързо.

Съдът обаче не приел тези доводи. Изтъква, че клиниката е длъжна да спазва утвърдения алгоритъм на клиничната пътека.

От болницата са посочвали също, че прекратяването на договора със Здравната каса ще лиши пациентите от адекватно и достъпно лечение, тъй като кожно-венерическият център е единствено лечебно заведение от този вид на територията на областта, в което то е възможно.

Друг любопитен детайл касае сериозни противоречия в медицинските книжа в клиниката. След преглед на пациент в документите е било записано, че се нуждае от незабавна хоспитализация заради пиодермия – гнойно възпаление на кожата. Само 20 минути по-късно обаче същият лекар му поставил различна диагноза – инфекциозен дерматит, а после му предписал крем и издал болничен лист за домашно лечение.

Административният съд потвърди частичното прекратяване на договора на клиниката по клинична пътека № 93 и остави в сила задължението на кожно-венерическия център да възстанови на здравната каса 3501лв., получени за шестте отчетени случая. Магистратите осъдиха болницата да плати и 300 лв. разноски по делото, направени от НЗОК. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Община Велико Търново