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Хор на момчетата от Филаделфия
Култура

Световноизвестният Хор на момчетата от Филаделфия, носител на „Грами“ и „Еми“, гостува в Шемшево

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Световноизвестният Хор на момчетата от Филаделфия, носител на престижните награди „Еми“ и Грами“, пя в НЧ „Напредък – 1911“ в Шемшево.

Визитата във великотърновското село е част от традиционната ежегодна лятна инициатива на формацията, наречена „Турне на добра воля“, в рамките на която до момента хорът е посетил над 60 държави. Тазгодишният маршрут на американските таланти у нас включва градовете София, Пловдив, Варна и Несебър, след което турнето продължава с двудневно посещение в Румъния преди завръщането им във Филаделфия.

Срещата бе организирана от сдружение „Хъб и иновации“ от Велико Търново в партньорство с национална туристическа компания.

Близо 50 души – певци и екип от американския град, гостуваха в читалището и бяха посрещнати емоционално от домакините. Своеобразният концерт започна с 40-минутна програма на местните състави – танцов клуб „Аглея“ и детският танцов състав „Сини вир“ с ръководител Теодора Денева. Те представиха най-доброто от репертоара си, а американските певци поздравиха публиката с три свои изпълнения. Кулминацията на програмата им бе авторска разработка на класическото произведение „Алилуя“.

За да се докоснат до автентичния български бит, момчетата от Филаделфия облякоха традиционни носии за спомен, а домакините ги изненадаха с богата трапеза, включваща ръчно приготвени баници и пити, местен мед и айрян. За спомен на американските си гости децата и младежите от танцовите състави на село Шемшево поднесоха традиционни български сувенири.

Диригентът Джефри Смит сподели, че хорът за първи път посещава България, но със сигурност няма да е за последен.

Той поясни, че страната е била горещо препоръчана от американски туроператор именно заради уникалните си танци, обичаи и екзотична местна култура. Маестро Смит е свързан с хора от дете, като първоначално е певец в него, а вече 22 години е негов ръководител.

Основан в сегашния си вид през 1968 г., Хорът на момчетата и младежите от Филаделфия е сред най-ярките музикални посланици на САЩ. Впечатлени от топлото посрещане, гостите изразиха желание при следващото си идване да останат в Шемшево за по-дълго време и да отседнат в местни къщи, за да опознаят още по-дълбоко хората и културата на региона.

Ана РАЙКОВСКА

 

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