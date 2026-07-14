Търсят нов директор след жалба за агресия срещу деца в градина

СЛЕД КАТО ПРЕЗ АПРИЛ РОДИТЕЛИ СЕЗИРАХА Агенцията за закрила на детето и прокуратурата за бити и тормозени деца в детска градина „Буратино“ в павликенското село Стамболово, сега обявиха конкурс за нов директор на учебното заведение.

Процедурата стартира със заповед на кмета на общината инж. Емануил Манолов. Междувременно, резултатите от проверката на институциите все още не са официално оповестени.

Изискванията са кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

Желаещите да заемат длъжността следва да притежават висше образование с квалификационна степен магистър в сферата на педагогическите специалности и да имат поне 5 години трудов стаж като учители.

Допуснатите до втора фаза от конкурса ще решават тест и ще бъдат извикани на събеседване. Кандидатите ще защитават своя концепция за развитието на детската градина за период от 3 години.

Срокът за подаване на документи изтича на 24 юли.

Освен за „Буратино“ Общината обяви конкурс и за детска градина „8 март“ в град Павликени. Изискванията за кандидатите са идентични.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката