Ученици от „Аркус“ са на практика в една от водещите в Европа технологични компании

Седмокласниците са № 1 в областта и на 22-ро място в страната на националното външно оценяване по български език

От началото на юли учениците от 10 „г“ – първата за Американския колеж „Аркус“ професионална паралелка, специалност „Приложен програмист“, правят много важна крачка. Те излязоха от удобната учебна среда и провеждат своята производствена практика в един от центровете на Jakala – водеща маркетингова и технологична компания в Европа.

Професионалната практика е моментът, в който теорията среща реалния живот, а наученото в класната стая се превръща във функционални решения и ценен професионален опит. Именно тук знанията се надграждат, практическите умения се усъвършенстват, а увереността расте с всяка успешно изпълнена задача, посочват от училището.

Учениците се изправят пред различни предизвикателства, работят рамо до рамо с професионалисти от бранша, използват съвременни технологии и имат възможност да надградят своите знания и практически умения в реална работна среда.

Техният преподавател, подготвил ги професионално и с всеотдайност, е д-р Диана Лазарова.

Ана РАЙКОВСКА