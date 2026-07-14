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В музея в Павликени събират средства за инвитро процедура на бездетна двойка

Галина Георгиева 28 четения 0 Comments

БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАВЛИКЕНИ СЪБИРА СРЕДСТВА ЗА ПОЯВАТА НА РОЖБА в семейство, мечтаещо за дете.

В сградата на институцията и в тази на Античния керамичен център са поставени дарителски кутии на фондация „Искам бебе“.

Каузата стартира преди 4 дни. Освен да разглеждат любопитните експонати от миналото, посетителите могат да помогнат за появата на нов живот в бъдеще.

От ръководството на ведомството поясняват, че дарителската кутия в музея се намира на първия етаж, в историческата експозиция, до книгата за впечатления. Втората дарителска кутия е в музейната сграда на Античния керамичен център.

Кампанията е по инициатива на Донка Симеонова от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян.

„Ако посетите някой от двата музейни обекта и имате възможност да подкрепите каузата, ще бъдем благодарни. Вярваме, че понякога дори един малък жест може да даде голяма надежда“, казват колегите на Симеонова.

Кампанията ще продължи до Коледа.

Галина ГЕОРГИЕВА

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