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“Янтра” (П. Тръмбеш) взе млади футболисти, трима са напусналите

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Пет са новите попълнения в “Янтра” (Полски Тръмбеш)  към момента, трима са напусналите играчи, съобщиха от клуба.

Част от отбора, воден от старши треньора Петър Кръстев, вече са: Алекс Сергеев – (Ботев U18), централен защитник, Виктор Спасов – (Етър ВТ 2), централен защитник, Христо Симеонов– (Янтра (Габрово), вътрешен полузащитник, Мирослав Кръстев – (Янтра U18), вътрешен халф и Боян Генчев – (Янтра Габрово), краен защитник.

С отбора се разделиха  Георги Денков, Николай Георгиев и Янислав Илиев.

“Янтра” (Полски Тръмбеш) вече стартира подготовка и ще изиграе първата си контрола още тази събота (18 юли) от 11:00 часа срещу “Янтра” U18 (Габрово).

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