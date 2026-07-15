Настояваме за проверка на техническото състояние на мантинелите по републиканската пътна мрежа, каза Йордан Терзийски от ПП

Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа, каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът Йордан Терзийски от „Продължаваме промяната“.

Той обясни, че формацията е пуснала петиция, с която настоява „мантинелите солети да бъдат заменени с бетонни“.

Българските граждани плащат десетки милиони за пътища и пътна безопасност. За съжаление, те не получават сигурност на пътя, посочи Терзийски.

Той обясни, че предлагат краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя. Като краткосрочна мярка Терзийски посочи да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка той отбеляза да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.

БТА