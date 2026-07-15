83 деца са отпаднали от образователната система, 246 са в чужбина

Към 1 юли 2026 г. с незададен статус в информационната система се водят общо 652 деца. От тях 533 са във възрастовата група 4-7 години, а 119 са ученици, докладваха от РУО Велико Търново на редовно заседание на Областния координационен център под председателството на областния управител Марин Богомилов.

Установени са 83 отпаднали деца, като 19 от тях са в предучилищна възраст, а 64 са ученици. За 62 подрастващи няма постъпила информация. В същото време 23 деца фигурират като незаписани, а 246 са посочени като пребиваващи в чужбина.

Механизмът за връщане на отпаднали деца от образователната система във Великотърновска област дава трайни и положителни резултати, стана ясно по време на срещата на 14 юли. В нея се включиха представители на общини и институции от региона, които представиха актуални данни за състоянието на записаните и отпадналите деца, както и конкретни стъпки за тяхното реинтегриране в образователния процес.

Положителна тенденция се отчита през месеците май и юни 2026 г., когато в Информационната система за реализация на механизма са записани общо 4 деца и ученици.

Провежда се и активна теренна работа с конкретни резултати.

Образователните медиатори са посетили 27 адреса на територията на областта. Проведени са индивидуални срещи с 20 ученици и 24 родители и настойници, като пряк резултат от тях е записването на две деца – едно на територията на община Горна Оряховица и едно в община Стражица.

Екипите са фокусирани и върху повишаване на родителската информираност относно стойността на образованието, подкрепящата роля на семейството и възможностите за включване в образователната система. В тази връзка са организирани 5 събития, включващи 2 Дни на отворените врати и 3 открити урока. В тях са участвали общо 71 родители и 34 ученици.

В изпълнение на заложените мерки е проведено и специализирано обучение с 15 педагогически специалисти. То е насочено към работа за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и прилагане на диференциран подход при определяне на техните потребности от индивидуална подкрепа.