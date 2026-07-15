Арест за 19-годишен помлял с бухалка  колата на брат си

Служители на полицейското управление в Стражица задържаха 19-годишен потрошил автомобила на брат си.

На 14 юли около 20,30 ч. съдействие в полицията е потърсил 28-годишен жител на с. Камен. Той обяснил, че са нанесени щети по автомобила, който използвал. В хода на извършената проверка е изяснено, че същата вечер автомобилът е бил паркиран пред дома на ползвателя. След възникнал скандал с неговия брат, същият нанесъл удари с дървена бухалка върху задно панорамно стъкло, заден капак и броня на автомобила.

След намесата на полицията младежът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.