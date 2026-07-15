Безплатно ваксинират във Велико Търново бременни срещу опасен вирус

Имунизацията предпазва бебетата от тежки инфекции през първите месеци след раждането

БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ В ОБЛАСТТА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗПЛАТНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛНИЯ ВИРУС RSV.

Той е една от най-честите причини за тежки белодробни инфекции при бебетата. Министерство на здравеопазването е осигурило безплатната ваксина Abrysvo за бременни жени между 24-та и 36-а гестационна седмица.

Препаратът се поставя по време на бременността, за да може организмът на майката да изгради антитела, които впоследствие преминават към плода и осигуряват защита на новороденото. Благодарение на имунизацията, бебето ще бъде предпазено от рисково боледуване през първите месеци от живота му.

Безплатната ваксинация се извършва в имунизационния кабинет на РЗИ, намиращ се в сградата на ведомството на ул. „Никола Габровски“ 23. Звеното работи вторник и петък от 9:00 до 12:30 ч., като посещението става след предварително записване на телефони 062/614 305, 062/614 358; 0877 045 078 или 0877 049 084.

От министерството препоръчват на всички бъдещи майки в определения гестационен период да се консултират със своя акушер-гинеколог и при желание да се възползват от превенцията на опасния вирус RSV, който ежегодно води до хоспитализация на хиляди кърмачета.

Галина ГЕОРГИЕВА