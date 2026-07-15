„Дългият път към дома“: „Мери Бойс Бенд“ представя любимия си албум на концерт във Велико Търново
Групата „Мери Бойс Бенд“ ще изнесе концерт на 30 юли 2026 г. (четвъртък) от 19,00 ч. на сцена „Арт Лято“, на паметника „Асеневци“ във Велико Търново.
По повод своята 30-а годишнина „Мери Бойс Бенд“ издава любимия си албум „Дългият път към дома“ на дългосвиреща грамофонна плоча, а младата художничка Калина Стойкова рисува песните му в 9 картини.
На концерта групата ще изпълни песните от албума, ще бъде открита и изложба на картините, рисувани по тях. Творбите са създадени във Велико Търново, след представянето им на концерта ще бъдат изложени в Художествената галерия „Борис Денев“ до 9 август 2026 г.
Поканени са жителите и гостите на Велико Търново на емблематичното място в сърцето на града на вълнуващо събитие за всички възрасти.
Събитието е съфинансирано по Програма „Култура“ на Община Велико Търново.
Ана РАЙКОВСКА