сряда, юли 15, 2026
Последни:
Мери Бойс Бенд
Култура

„Дългият път към дома“: „Мери Бойс Бенд“ представя любимия си албум на концерт във Велико Търново

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Групата „Мери Бойс Бенд“ ще изнесе концерт на 30 юли 2026 г. (четвъртък) от 19,00 ч. на сцена „Арт Лято“, на паметника „Асеневци“ във Велико Търново.

По повод своята 30-а годишнина „Мери Бойс Бенд“ издава любимия си албум „Дългият път към дома“ на дългосвиреща грамофонна плоча, а младата художничка Калина Стойкова рисува песните му в 9 картини.

На концерта групата ще изпълни песните от албума, ще бъде открита и изложба на картините, рисувани по тях. Творбите са създадени във Велико Търново, след представянето им на концерта ще бъдат изложени в Художествената галерия „Борис Денев“ до 9 август 2026 г.

Поканени са жителите и гостите на Велико Търново на емблематичното място в сърцето на града на вълнуващо събитие за всички възрасти.

Събитието е съфинансирано по Програма „Култура“ на Община Велико Търново.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Дядо Коледа пристига на сцената на Театър ВЕСЕЛ в читалище „Искра“

БОРБА БГ 123 четения 0

11 премиерни заглавия представи великотърновският театър през 2022 г.

БОРБА БГ 236 четения 0

Богата надгробна могила на римски воин проучи археологът Калин Чакъров край Лясковец

БОРБА БГ 1684 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *