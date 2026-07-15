Филм за сладкодумния проф. Радослав Радев е следващият в поредицата за знакови преподаватели на ВТУ

Филмовият режисьор Станимир Трифонов, възпитаник на Великотърновския университет, продължава с поредицата си за знакови преподаватели.

Следващата лента, която се снима в момента, е за сладкодумния и вечно усмихнат проф. Радослав Радев – литературен историк, но и дълги години титуляр на дисциплината „Методика на българската литература“, въвел умело стотици в учителската професия. Филмът е шести от поредицата, с която Станимир Трифонов отдава почит към емблематични личности в университета и Велико Търново и изразява благодарност за всичко, на което са го научили.

„Много му се радвам на професор Радослав Радев – приятел и велик учен. Истинско удоволствие е да се работи с него. Снимахме на обичайните места – в университета, музея, библиотеката, Радослав Радев къде другаде да го снимаш… Тъй като в живота му Дунава е нещо фундаментално, искаше ми се да отидем и там, но е въпрос на пари, по-скоро липсата на достатъчно пари. Ще говорят Анчо Калоянов, Иван Станков, Тодор Моллов, Пламен Павлов… Запознах се с изключителен човек и художник – Борис Желев, ще участва и той. Има и други, в момента не мога да изброя всички.

Всички говорим суперлативно за Радослав Радев, дори семейството му, така че не мога да му намеря кусур. Просто е идеален, трябва да проверя дали не са му покарали ангелски крила“, каза с усмивка за „Борба“ режисьорът.

Снимките във Велико Търново приключиха, остават тези в София. Заглавието е „Предвечерието на Радослав“ с отпратка към подзаглавието на „Под игото“ – „Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението“.

Станимир Трифонов, освен да прави филм, е във Велико Търново като водещ семинарите за съвременно българско кино в Международния летен семинар по български език и култура, който бе открит в университета преди дни.

Премиерата ще е през декември тази година, по традиция в старата столица.

Ана Райковска

Сн. авторката и архив