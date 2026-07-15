Инж. Десислава Миланова оглави Областно пътно управление

Областно пътно управление – Велико Търново, пак е с нов директор, след като инж. Венцислав Ангелов стана член на УС на АПИ.

Така институцията, от която зависи качеството на пътищата в областта, вече се оглавява от инж. Десислава Миланова. Тя е със завиден стаж, постъпва на работа в ОПУ като младши експерт през 2013 г. и след двугодишно майчинство, от 2016 г. без прекъсване е част от екипа. Последната й длъжност, преди да стане директор, е главен експерт.

Инж. Десислава Миланова е завършила транспортно строителство във Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ и защита на населението и инфраструктурата в НВУ „Васил Левски“.

За „Борба“ директорката на ОПУ Велико Търново описа дейността в момента: „Все още работим по отстраняване на последствията от големите майски наводнения. Извършва се и превантивен ремонт на път I-5, участъка Полски Тръмбеш – Поликраище, предстои полагане на маркировката. Тепърва обаче предстоят ремонтите на мостовете. Имаме ограничения до септември, за да не се пречи на придвижването на хората в отпускарския сезон, да правим ремонти по автомагистрали и пътища първи клас освен при аварийни ситуации. Затова работим по третокласната републиканска мрежа. Вече приключи просветляването в района на Присовските завои, правим това по главния път София – Варна, съчетано с подравняване на пътните банкети“.

Инж. Миланова съобщи и че предстои ремонт на Хаинбоаз в частта на Великотърновска област. Точната дата на началото ще бъде оповестена допълнително.

Ана РАЙКОВСКА