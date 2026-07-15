Какво вещаят звездите за четвъртък, 16 юли

Движението на Луната в Рак поставя на преден план пред нас темата за семейството, отношенията ни с близките и уюта на дома. Съвпадът й с ретроградния Меркурий ще насити сутринта с мисли и носталгия, със спомени за миналото, което обичаме. В следобеда и най-вече вечерта ще усетим влиянието на хармоничния аспект на Луната и Уран, носещ приятни, неочаквани теми за разговор, внезапни гости и едно страхотно изкарване на вечерта.

ОВЕН

Не се натоварвайте

Сутрешните часове са идеални за провеждане на отдавна отлаган разговор с роднини или да уредите битов въпрос, който бързо ще ви донесе успокоение. В деловата сфера намалете темпото. Усетете ритъма на летния сезон, който определено е по-лежерен и разполага с повече свободно време. Не се натоварвайте излишно.

ТЕЛЕЦ

Приятен разговор

Днес сте доста сладкодумни, но и силно чувствителни към емоциите на другите хора. Около обяд обаждане на стар приятел или пък на роднина, с когото не сте се чували от дълго време, ще ви накара да се замислите за причините защо не сте контактували. Може би е време да подновите този контакт още сега.

БЛИЗНАЦИ

Дупки в бюджета

В четвъртък вие ще се занимавате с пари – било то лични или фирмени. Ще се наложи да кърпите дупки в бюджета или просто да изчислявате колко от спестяванията трябва да вложите в непредвидени разходи. Не се притеснявайте, съвсем скоро дупките ще се запълнят. Избягвайте да закупувате скъпи вещи точно днес.

РАК

Добра новина

Луната гостува във вашия знак и ви дарява със сила, чар и магнетизъм. В сутрешните часове имате безпогрешно усещане за хора и ситуации. Вашата интуиция работи на пълни обороти и няма да ви подведе. Късно вечерта ще се почувствате доста развълнувани, защото ще научите една добра новина.

ЛЪВ

Неактивен ден

Днес, ако можете да не се заемате с нищо важно, ще е най-добре както за вас, така и за хората около вас. Събуждате се в неособено добро настроение, а усилията, които полагате, за да постигнете някакви резултати на работното място, са огромни. Очаквайте добри новини вечерта, но като цяло деловият ви ден не е никак активен.

ДЕВА

Работете в екип

Очаквайте приятен разговор около обяд, който ще ви върне към стари спомени и познати ситуации, носещи ви положителни емоции и усмивки. На работното място разчитайте на екипа си. Не бъдете солови играчи. Вечерта се насладете на приятна изненада отстрана на ваш близък – това може да е както човек от семейството, така и приятел.

ВЕЗНИ

Успешен проект

В добри отношения сте с колегите и ръководителите около себе си. Денят е подходящ, ако искате да се върнете към стар проект, който сте изоставили някъде до половината. Ще имате мотивацията и силата да го завършите напълно този път. Вечерта прекарайте вкъщи със семейството. Вземете решение за закупуване на нов електроуред.

СКОРПИОН

Положителни емоции

Мислите ви днес са насочени към нови хоризонти, проекти, към стартиране на учене и планове за летните месеци. Като цяло ви очаква един доста ползотворен и позитивен ден, в който вие ще се убедите, че ако мислите положително, и животът ви отвръща с положителни вълни. Очаквайте обаждане от чужбина вечерта.

СТРЕЛЕЦ

Нова придобивка

Сутринта е прекрасна за финализиране на банкови дела, договори, наследства или уреждане на общи семейни капитали. Сметките ви ще излязат абсолютно точни. Вечерта ще се убедите, че се нуждаете от придобивка вкъщи, която да улесни живота ви. Не се колебайте и се поинтересувайте за нея и за нейното закупуване.

КОЗИРОГ

Слушайте

Опитайте се днес повече да слушате, отколкото да говорите. Преди обяд хората ще ви кажат важна информация, която можете лесно да пропуснете, ако сте заети с ораторство. Оставете другите да вземат думата този път. Загърбете минали капризи и преодолейте егото си. Приемете човека до себе си такъв, какъвто е.

ВОДОЛЕЙ

Грижа за тонуса

Дори и да ви е досадно, сутринта се заемете с приключване на изостанали рутинни задачи в службата или пък вкъщи, ако сте в отпуск. Грижете се за тонуса си и за тялото си. Имате нужда от енергия, която няма да дойде чрез преяждане, а чрез балансирана диета и повече движение. Пийте достатъчно течности в горещините.

РИБИ

Предизвикателства

Настроени сте романтично днес. Още сутринта ще си търсите възможност да разнообразите служебния процес, като свършите нещо по-различно, нещо по-приятно. Не се натоварвайте с тежки рутинни ангажименти. Предизвикателствата са нещо, което ще ви направи в пъти по-щастливи.

Хороскоп за родените на 16 юли – Честит рожден ден! През следващата една година фокусът при вас ще бъде върху стабилността на дома, семейството и доходите. Можете да се справите с въпроси от миналото, които търсят своите отговори и решения. Доверете се на внезапните си идеи, които ще ви донесат сериозни успехи.

Тодор Емилов-Тео