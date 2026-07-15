Кольо Станев ще играе за „Янтра 2019“ /Габрово/

Юношата на „Етър ВТ“ Кольо Станев ще продържи кариерата си в „Янтра 2019“ /Габрово/. На 24 години той вече има зад гърба си впечатляващите 9 сезона в мъжкия футбол, натрупвайки сериозен опит както в Първа, така и във Втора лига.

Роден на 10 октомври 2001 година в Горна Оряховица, Станев е юноша на „виолетовите“ и дебютира за представителния тим едва на 15-годишна възраст, а на 16 записва и първия си мач в Първа лига. През следващите години се утвърждава като един от най-постоянните футболисти на „болярите“, изигравайки над 140 официални мача с виолетовия екип. Има шест реализирани попадения – по три в Първа и Втора лига и близо 20 асистенции. През изминалия сезон беше част от състава на „Добруджа“ в efbet Лига. Освен богатия си опит в професионалния футбол има и участия за националните отбори на България U18, U19 и U21.

Станев е универсален футболист, който се чувства еднакво добре като десен защитник, десен халф или крило. Отличава се с динамика, работоспособност и активно включване в офанзивните действия – качества, които ще дадат още повече варианти на треньорския щаб, обявиха от габровския клуб.