Най-добре платени сред медиците в областта са работещите в Центъра за психично здраве

Средната заплата в бившия диспансер възлиза на 1183 евро

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДАВА НАЙ-ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ СРЕД 8-ТЕ ГОЛЕМИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА. Това става ясно от справка в платформата „Диагноза България“ в раздела, който сравнява възнагражденията за персонал.

Средната месечна заплата в Центъра за психично здраве достига 1183 евро, което е с около 10% над средната за страната – 1072 евро. На обратния плюс е Комплексният онкологичен център в старата столица. В него средното възнаграждение е 854 евро, или 20% под националната средна стойност.

Класацията показва, че втори по параграф най-добре платени са медиците в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ със средна заплата 1148 евро. Следват специализираната белодробна болница „Д-р Трейман“ с 1107 евро, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – 1099 евро, и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – 1087 евро.

Под националната средна заплата остават Центърът за кожно-венерически заболявания с 893 евро, МБАЛ Павликени – 856 евро, и КОЦ Велико Търново – 854 евро.

Разбивката по длъжности разкрива, че началник на отделение в Центъра за психично здраве получава средно месечно възнаграждение от 1687 евро при средно в страната за тази длъжност 1447 евро. Лекар с една специалност взима 1500 евро, а специализант – 1400 евро. За тези позиции средната заплата за България е съответно 1243 евро и 1132 евро.

В същата клиника на главна медицинска сестра се превеждат месечно по 1253 евро, което е с 36 евро повече от възнаграждението на национално ниво. Старшите медицински сестри получават по 1125 евро, а редовите – 1208 евро. И при двете позиции възнагражденията са по-високи от средните за страната с около 200 евро.

Санитарите пък взимат 741 евро при средно национално ниво 645 евро.

На другия полюс са заплатите в КОЦ Велико Търново. Началниците на отделения в специализирана клиника взимат едва 1130 евро, а лекар с две специалности – 1016 евро. Трудът на специализантите се оценява на 989 евро. Главната медицинска сестра получава 920 евро, старшите медицински сестри взимат по 844 евро, а редовите – по 767 евро. Санитарите са на минималната заплата – 621 евро.

Данните показват, че разликата между лечебните заведения в областта е значителна. Между първата и последната клиника в класацията средната месечна заплата се различава с близо 330евро, което показва почти 40% по-високо средно възнаграждение.

Галина ГЕОРГИЕВА