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Политика

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. със 143 гласа „за“, 81 – „против“, и без въздържали се.

Проектобюджета подкрепиха от „Прогресивна България“ и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ – СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет „на наследството“ и с него показват истината.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 г. като „смел, но не и безразсъден“.

Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни.

БТА, София (15 юли 2026) Парламентът провежда редовно заседание. Дебати по Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. – първо гласуване. На снимката: председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев (на тринуната). Снимка: Никола Узунов/БТА (БТ)

БТА

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