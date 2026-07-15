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Появи се изчезналият бизнесмен Димитър Георгиев

Галина Георгиева 495 четения 0 Comments

Собственикът на хлебозавода се прибра сам

СЛЕД БЛИЗО 6 ДЕНОНОЩИЯ В НЕИЗВЕСТНОСТ СОБСТВЕНИКЪТ НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО‘ В ПАВЛИКЕНИ СЕ ПОЯВИ НЕВРЕДИМ. Той се е прибрал сам, а при завръщането си бил кален, мръсен и с драскотини по тялото, научи „Борба“.

54-годишният бизнесмен изчезна на 8 юли. След сигнал от близките му, започна мащабна издирвателна акция с участието на полиция, жандармерия, водолази, доброволци, служители на общински звена в Павликени и близки на Георгиев.

В акцията бяха изпозлвани дронове и специализирана техника, а районите около хлебозавода бяха многократно претърсвани.

След изминалата седмица неофициално се обсъждаха различни хипотези около изчезването на бизнесмена.

Галина ГЕОРГИЕВА

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