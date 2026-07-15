Издирваният: „Разхождах се, ходих до Климентово, храних се с диви плодове…“

СЛЕД БЛИЗО 6 ДЕНОНОЩИЯ В НЕИЗВЕСТНОСТ СОБСТВЕНИКЪТ НА ХЛЕБОЗАВОД „МИО‘ В ПАВЛИКЕНИ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕ ПОЯВИ НЕВРЕДИМ. Той се е прибрал сам, а при завръщането си бил кален, мръсен и с драскотини по тялото, но в добро общо състояние, научи „Борба“.

„Разхождах се“, обяснил пред полицията бизнесменът. Разходката му стигнала чак до Климентово. По думите на Георгиев пред разследващите, оцелял, като се хранил с диви плодове. Няма официална информация какво го е провокирало да се усамоти за толкова дълъг период, без да уведоми семейството и приятелите си.

54-годишният бизнесмен изчезна на 8 юли. Последно е забелязан да паркира личния си автомобил пред предприятието, в което работи. Камери за външно видеонаблюдение уловили момента, в който сам напуска колата и се отправя към гориста местност. Оставил личните си вещи във возилото и тръгнал пеш с ръце в джобовете.

След сигнал от близките му започна мащабна издирвателна акция с участието на полиция, жандармерия, водолази, доброволци, служители на общински звена в Павликени и близки на Георгиев. Над 100 души се организираха да търсят своя съгражданин, бяха ангажирани дори ловно-рибарските дружества от съседни населени места.

В акцията бяха използвани дронове и специализирана техника, а районите около хлебозавода бяха многократно претърсвани.

През изминалата седмица неофициално се обсъждаха различни хипотези около изчезването на бизнесмена. В началото се появи версия, че е възможно да е отвлечен, но от ОД МВР Велико Търново категорично я опровергаха.

Докато органите на реда и доброволци търсиха неуморно Георгиев, в социалните мрежи се появи видео от ясновидка Димитринка Стайкова. Тя сподели, че според нейните виждания той е жив и затворен в къща. Предрече, че е похитен заради работен казус, свързан с 5-цифрена сума.

Не е ясно дали бизнесменът ще носи наказателна отговорност за това, че полицията изразходи солиден финансов ресурс в организирането и провеждането на мащабната издирвателна акция.

Галина ГЕОРГИЕВА