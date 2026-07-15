Селски имот стигна рекордните 37 евро на квадрат, разиграват го на онлайн търг

За рекордните към момента 37 евро на квадратен метър продава ЧСИ ипотекиран имот във великотърновското село Самоводене.

Става дума за обикновен парцел от 818 квадрата на първоначална цена от 30 272 евро. В него има селскостопанска сграда от 24 кв. м, вдигната върху каменните основи на плевня. При описа на имота частният съдебен изпълнител установил, че споменати в документ за собственост плевня, сайвант и дам не съществуват, а за новата постройка няма издадени строителни книжа.

Интересуващите се от имота ще трябва да бъдат нащрек, защото публичният търг ще е онлайн чрез платформата на Министерство на правосъдието.

Срокът за подаване на заявките вече изтече, самият търг също започна, като наддаването ще трае 4 дни – до 17 часа на 20 юли.

Интерес представлява и различната уредба на стъпката при провеждането на електронен публичен търг. Тя е процент от началната цена, отново е фиксирана, но е в размер, както следва: при начална цена до 5000 евро – 10 на сто от началната цена; при начална цена от 5 до 50 000 евро – 5 на сто, а при по-висока – 2 процента.

Търгът приключва, след като през последните 10 минути няма подадено предложение за наддаване.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.