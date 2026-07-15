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Смениха районния мюфтия на Велико Търново

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

ВИСШИЯТ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ ИЗБРА НОВ РАЙОНЕН МЮФТИЯ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. За временно изпълняващ длъжността е назначен Мехмедемин Мехмедемин. Той ще остане на поста до провеждане на районна мюсюлманска конференция за определяне на титуляр.

Рокадата е свързана с изтичането на мандата на досегашния районен мюфтия Нутфи Нутфиев.

Новината беше посрещната с недоволство в старата столица.

„Изказваме несъгласие с решението на Висшия мюсюлмански съвет за смяна на Нутфи Нутфиев с друг районен мюфтия. 5 години са недостатъчни за опознаване и подобряване на състоянието на голям район като Велико Търново. Молим това решение да бъде преразгледано“, съобщиха от мюсюлманското настоятелство във Велико Търново.

мюфтия
Изпращане на Нутфи Нутфиев

Междувременно Нутфиев беше изпратен с плакет, цветя и благодарности от вярващите в региона.

„След пет години служба изпълних дълга си като районен мюфтия на Велико Търново. През това време за мен беше голяма чест и отговорност да служа на нашата религия и общност рамо до рамо с вас за същата кауза.

Заедно положихме огромни усилия, за да гарантираме провеждането на религиозни служби в нашите джамии по най-добрия начин, нашите летни курсове по Коран, религиозно обучение на нашите деца и младежи и да защитим единството и солидарността на нашето паство“, заяви той на сбогуване с местните хора.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

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