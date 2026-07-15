Смениха районния мюфтия на Велико Търново

ВИСШИЯТ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ ИЗБРА НОВ РАЙОНЕН МЮФТИЯ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. За временно изпълняващ длъжността е назначен Мехмедемин Мехмедемин. Той ще остане на поста до провеждане на районна мюсюлманска конференция за определяне на титуляр.

Рокадата е свързана с изтичането на мандата на досегашния районен мюфтия Нутфи Нутфиев.

Новината беше посрещната с недоволство в старата столица.

„Изказваме несъгласие с решението на Висшия мюсюлмански съвет за смяна на Нутфи Нутфиев с друг районен мюфтия. 5 години са недостатъчни за опознаване и подобряване на състоянието на голям район като Велико Търново. Молим това решение да бъде преразгледано“, съобщиха от мюсюлманското настоятелство във Велико Търново.

Междувременно Нутфиев беше изпратен с плакет, цветя и благодарности от вярващите в региона.

„След пет години служба изпълних дълга си като районен мюфтия на Велико Търново. През това време за мен беше голяма чест и отговорност да служа на нашата религия и общност рамо до рамо с вас за същата кауза.

Заедно положихме огромни усилия, за да гарантираме провеждането на религиозни служби в нашите джамии по най-добрия начин, нашите летни курсове по Коран, религиозно обучение на нашите деца и младежи и да защитим единството и солидарността на нашето паство“, заяви той на сбогуване с местните хора.

Галина ГЕОРГИЕВА