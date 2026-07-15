Търновци вече ходят лично до екоинспекцията заради мръсния въздух в града

Само за ден са изпратени 161 сигнала за смрад и синкава пелена над старата столица

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЕКОИНСПЕКЦИЯТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ЗАЛЯТА ОТ СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В БОЛЯРСКИЯ ГРАД.

Този път освен жалби по „зеления телефон“ и електронната поща граждани посетиха лично ведомството, за да се оплачат от задушлива миризма и запрашеност от дейността на „Кроношпан“. Това става ясно от отчета за дейността на РИОСВ за юни.

Най-много сигнали са подадени на 17 юни – 161. „Наличие на остра, задушлива миризма на химикали от „Кроношпан“, от която имам физическо неразположение – люти на гърлото, получавам задух“, „Усещане на неприятна миризма на химикали, поява на главоболие. Тази миризма се появява всяка вечер“ и „Не се диша“ са малка част от твърденията на хората.

От екоинспекцията посочват, че специфичната миризма на дървесина е усетена и до сградата на РИОСВ, а мъгла със синкав оттенък е наблюдавана над целия град.

„Установената специфична миризма и мъгла са в резултат от възобновяване на работата на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на „Кроношпан“. Дружеството за пореден път не е спазило условието на Комплексното разрешително и е допуснало разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. РИОСВ Велико Търново ще състави акт и ще наложи санкция за установеното нарушение“, информират от ведомството.

Междувременно служители на РИОСВ са провели общо 87 проверки на 78 обекта през юни. 49 от инспекциите са планирани, а 38 извънредни. Издадени са общо 13 предписания.

През отчетния период са съставени два акта за установени административни нарушения – за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и за неводене на отчетност на отпадъците. Връчен е и един акт за неизпълнение на дадено предписание.

Издадено е едно наказателно постановление за 511,29 евро.

През месеца са сключени 4 споразумения между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 4438,02 евро.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 2974,32 евро. 2136,04 евро от тях са преведени на Община Велико Търново, тъй като на нейна територия функционира глобеният обект.

Галина ГЕОРГИЕВА