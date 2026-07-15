Къде ще спира токът в четвъртък, 16 юли

В периода 16.07.2026 г. – 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Павликени, част от: ул. Гурко, ул. Гоце Делчев и бул. Раковски.

В периода 16.07.2026 г. – 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Павликени, част: ул. Филип Тотю , ул. Страцин и ул. Колю Радев Черкеза.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица – с. Правда и с. Драганово.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Горна Оряховица: РСВ АД, ДП НКЖИ – Поделение Сигнализация и телекомуникации ООД, Вита Мобил ЕООД, Прити-95 ООД, Агропроект, Монолит 99 ООД, АД Монопол, Складова Техника АД (ул. Княз Борис I и ул. Иван Момчилов), Петрол АД, Аутокар ЕООД, Ди Ейч Ел Експрес България EООД, Ел-тест ООД, Сортови семена АД, Колорит прес ООД, Европалп ЕООД, Ан-Тайс ООД, Комерсавто ООД, АСТ ООД, Екобетон ЕООД, Прима блок ЕООД, ЕТ Крон, Строителни Изделия ЕООД, Евридика МС ЕООД, ЕЛ-Тест ЕООД, Трансис ЕООД, ЕТ Идея-Илия Манев, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ Нина Николова 94, ЕТ Гоцо, ЕТ Ирина Йорданова, ЦДГ Детски свят, ЛП Естейт ЕООД, Емго-06 ЕООД, Металснаб, Агромашини импекс 95, ЕТ Агрокомплекс, Трейд Пейпър, Сага 2000 ООД, Технодом ООД, ХАТ, ЕТ Елит–Георги Песаров, НУР БГ ООД, СИКОНТ ЕООД, БУЛМАРК ООД, Купро-94 ЕООД, Колорит прес ООД, ул. Иван Момчилов, ул. Балкан, ул. Цар Освободител, ул. Княз Борис I, ул. Първи май №1 до №5 и от №2 до №6, ул. Бачо Киро, ул. Орлово гнездо, ул. Градинарска, ул. Пирин, ул. Рила, ул. Железничарска, ул. Пробуда, ул. Освобождение, ул. Изворска, ул. Черно море, ул. Свобода, ул. Калтинска комуна, ул. 1-ви, ул. Панега, ул. Добруджа, ул. Тополница, ул. Варненска, ул. Янтра, ул. Опълченска, ул. Заводска, ул. Веслец, ул. Р. Даскалов, ул. Елин Пелин.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Козлодуй“ № 39А.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 8:40 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Велико Търново: ул. „Васил Левски“ от № 15 до № 23 и от № 6 до № 16 ул. „Марно Поле“ № 13, № 14 и № 15 ул. „Цар Освободител“ № 1.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново, с. Самоводене: Фирмите в региона: ИНА ЕТ, ЕТ ВАСИЛЕНА-ЙОРДАНКА КОМИТОВА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИЗВОР – 1873, ДАНИЕЛА – 2013 ЕООД, ЦЕНТРАЛ 94 ООД, СУЗИ-24 ДИМИТРОВИ ООД, КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕТ ЮВЕНТА – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, РОСА ООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, АНИРА ЕООД, ВИКТОРИЯ 2011 ЕООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ЮВЕНТА-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ЕТ ЛЮБОМИР КОВАЧЕВ, ЕТ ДЕНСИ-ВАНЯ КИРОВА, ЕООД ЕДЕЛВАЙС-59, ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ EТ ФРИГО-, ЕТ МАРИЯ ХАРАЛАМБИЕВА-МАНЕВА, РАФИ 75 ЕООД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЕТ МИКРОН-99- ИВАН ГАДЖАЛОВ, ИКОМ СЪРВИЗ АД, КРИГО 2012 ЕООД, К3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ВОДОЛЕЙ-67- ЕМИЛ ГУЖЕВ, ЗК СИЛА 95, АКТИВ ФАРМ ЕООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, ПЛАМА 2009 ЕООД, ИНКОВ ЕООД, ГАНЦ БГ ООД, БУЛПАРК ВТ ООД, НЕСТО ЕООД, СЪНИ ТУРС ООД, ЕТ ХИНО-ГЕОРГИ ХИНОВ, ЕТ КРАСИМИРА ПУЗДРЕВА, ВЕГЕТАРИАНА – ЕЛЕНА ЕООД, ПЕНЕВ ЕООД, РЪН ТРАНС ООД, РЪН ТРАНС ООД, ТРАНС ПИЙК ЕООД, АЛВА ПЛЮС ООД, ХИЛДО КАТ, ЕООД УАЙТ ХЕД, СЪНРАЙЗ 2022 ЕООД, КАСТ ЕООД, МИНАС-НАЦИОНАЛ ЕООД, СТРЕЛА-92 ВТ ООД, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД, Военно под. Ресен.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново, с. Самоводене – абонатите захранени от ТП 2, 3, 5, 6, 7 и 9.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Първомайци, община Горна Оряховица: ул. Александър Батенберг №22 до №60 и от №23 до №51, ул. Арда, ул. Волга, ул. Възраждане, ул. Ген. Гурко, ул. Днепър, ул. Дунав, ул. Иван Шишман, ул. Искър, ул. Климент Охридски, ул. Марица, ул. Раховец, ул. Стефан Караджа №1, ул. Странджа, ул. „Струма, ул. Трапезица, ул. Цар Освободител, ул. Царевец, ул. Филип Тотю №12, ул. Христо Ботев №1 и №2, ул. Цар Симеон №7.

На 16.07.2026 г., от 9:15 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени: в районите на ТП Опитна станция – Павликени, БКТП „Сметище”, МТП Павгаз, с. Батак, НПС Карайсен, с. Сломер, МТП Вивател и резервното захранване на ЗПС Хайпро – България.

На 16.07.2026 г., от 9:15 ч. до 10:15 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени – с. Карайсен, МТТ БТК, МТТ Глобул. Община Свищов – с. Горна Студена в районите на ТП № 2, ТП №4 и КТП 13 Асфалтова база.