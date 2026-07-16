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Предсрочни избори в Г. Оряховица, Николай Рашков губи кметския стол?

Галина Георгиева 1223 четения 0 Comments

ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СЛЕД КАТО ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОТВЪРДИ с окончателно решение, че градоначалникът Николай Рашков е бил в конфликт на интереси.

Решението слага край на продължилата повече от година съдебна сага и задейства процедура по прекратяване на мандата на управника. Магистратите остават в сила и наложената му глоба от 5000 лв.

Делото бе образувано след жалба на Рашков срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията, която още през 2024г. установи конфликт на интереси.

След като Административния съд във Велико Търново потвърди акта на комисията, кметът оспори това пред ВАС. Последната съдебна инстанция намира доводите му за неоснователни,

 Съдът приема за безспорно установено, че на 24 ноември 2023г. Рашков, вече в качеството си на кмет, подписва договор за продажба на 8 общински имота с дружеството „Мирвана“ ООД. Само дни по-рано той е бил негов съдружник и управител, а дяловете си е прехвърлил на своята майка.

В мотивите си ВАС подчерта, че законът защитава обществения интерес не само когато има доказана облага, а още когато съществува възможност частният интерес на повлияе върху безпристрастното изпълнение на служебните ангажименти.

 Магистратите не приемат и аргумента на защитата, че Рашков само е изпълнил решение на Общинския съвет.

Очаква се Общинската избирателна комисия да се събере, за да прекрати мандата на кмета, а президентът да насрочи дата за нови избори. Вероятно жителите на Общината ще отидат до урните на 22 октомври.

Рашков няма право да се кандидатира за пресрочните избори, но за редовните, забраната му да изпълнява публична длъжност, вече ще е изтекла.

Според запознати обаче, ОИК може да реши да остави Рашков на кметския пост.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте позицията на Николай Рашков:

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