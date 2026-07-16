Николай Рашков: „Повярвах на тогавашните юристи в Общината, че не е проблем да подпиша договора“.

ЧАСОВЕ СЛЕД КАТО ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОКОНЧАТЕЛНО ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО ЗА УСТАНОВЕН конфликт на интереси, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков излезе с позиция.

В публикация в социалните мрежи той обяснява защо е подписал договора за продажба на общински имоти и твърди, че е действал след уверение от юристите на местната администрация. Те изтъкнали, че няма правна пречка да положи подписа си върху акта.

„Буквално в първите дни на мандата, от съда дойде разпореждане: проведеният в миналия мандат търг да се финализира. Още нямах дори заместник-кметове, които да подпишат финалния договор, вместо мен. Тогава подобен казус изобщо нямаше да е възниквал, което е друго ярко свидетелство за цялата му нелепост.

Така или иначе, повярвах на тогавашните юристи в Общината, когато заявиха, че не е проблем да подпиша аз, тъй като фактическото разпореждане с имотите е на Общинския съвет, а заповедта, обявяваща победителя в търга (моята компания) е на бившия кмет Добрев.

Затова и бях спокоен да подпиша. Всъщност – дори бях радостен да подпиша. Защото веднага след това в общинската хазна постъпиха парите от продажбата, в размер на 613 000 лева. Плати ги победилата в търга моя бивша компания, управлявана вече от майка ми. Респективно, вторият подпис върху този финален договор бе нейният.

С така получените средства Общината бързо успя да покрие част от огромните задължения, които заварих при встъпването си в длъжност.

Това е историята.

Чисто житейски, е крайно несправедлива. Затова и оспорвах пред върховния съд решението на закритата вече КПК, че съм в конфликт на интереси.

За жалост съдът явно е счел, че по-голяма тежест има формалното нарушение на буквата на закона в самия документ, отколкото духът на закона, призван да брани обществения интерес.

Явно не са важни обстоятелствата, че нямам лична облага, а напротив;

че не аз съм се разпоредил, а Общинският съвет;

че не аз съм осъществил фактическата продажба, а назначената от тогавашния кмет комисия.

📌 Все така продължава да стърчи безспорният факт, че не е накърнен обществен интерес и дори Общината спечели много средства от парцела, който преди това аз лично ѝ дарих.

Така или иначе решението на съда е налице, заключението на бившата КПК остава в сила и аз чинно ще си платя наложената санкция от 5000 лв.

И продължаваме напред!“, гласи коментарът му.

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