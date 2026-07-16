57 кандидати се съревновават за 39 места в медицинския филиал

57 КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА ОБЩО 39 МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЯ ФИЛИАЛ във Велико Търново за академичната 2026-2027 г. Толкова млади хора се явиха на предварителния и редовния изпит за вход във вуза.

Ще бъдат приети 24 души за следване по специалността „Медицинска сестра“ и 15 – за направлението „Акушерка“. Обучението ще е изцяло по държавна поръчка и без плащане на семестриални такси.

С приключването на кандидатстудентската кампания ръководството на филиала отчита запазен интерес към двете професии, които са сред най-дефицитните за родното здравеопазване. Изборът им дава възможност за бърза професионална реализация и сигурна работа след дипломирането.

Първо класиране ще бъде публикувано на 16 юли, а записването ще е в периода 17 – 22 юли.

Галина ГЕОРГИЕВА