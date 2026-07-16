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Образование

Ученици на Американския колеж „Аркус“ бяха на езиков лагер във Виена

Ана Райковска 7 четения 0 Comments

По време на своя езиков лагер в Австрия ученици от Американския колеж „Аркус“ имаха възможността да се потопят в неповторимата атмосфера на Виена – град, в който история, култура и съвременност се преплитат по впечатляващ начин.

Денят започна с панорамна автобусна обиколка покрай най-емблематичните забележителности на австрийската столица. Последва посещение на една най-необичайните архитектурни забележителности на града – Hundertwasserhaus, впечатляваща със своята цветна фасада и нестандартен дизайн.

Разходката продължи сред красивите градини на двореца „Белведере“, откъдето се откриват великолепни гледки към историческия център на Виена и внушителната катедрала „Св. Стефан“ – символ на града и една от най-значимите готически катедрали в Европа.

Следобед програмата предложи избор според интересите на учениците. Една част от групата разгледа великолепния дворец „Шьонбрун“ – някогашната лятна резиденция на Хабсбургите, а останалите се забавляваха в известния увеселителен парк „Пратер“.

Ана РАЙКОВСКА

 

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