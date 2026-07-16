Частна охранителна фирма дебне за незаконни сметища

ВМЕСТО САМО ДА СЕ ЧИСТИ СЛЕД НАРУШИТЕЛИ, ОБЩИНА ЕЛЕНА ИНВЕСТИРА В ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА.

Възложена е охрана от частна фирма на рискови терени, в които наскоро са били проведени уборки заради нерегламентирани замърсявания. Това стана ясно от отчета за проведената контролна дейност от страна на РИОСВ през юни.

При проверка от екоинспектори по дадено предписание за почистване на 4 замърсени терена в община Елена е установено, че замърсяванията са премахнати, а локациите обозначени с табели, че се охраняват от фирма „Делта гард“. Става дума за площи край селата Константин, Майско, Руховци и Марян.

Според РИОСВ мярката е предприета за засилване на контрола и недопускане на ново нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Паралелно с това от ведомството са проверили изпълнението на предписания за други 19 замърсени терена в общините Полски Тръмбеш, Павликени, Сухиндол и др. Не са съставени актове, тъй като наставленията са изпълнени.

Галина ГЕОРГИЕВА