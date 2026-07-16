Дискутираха социалния план на Община Велико Търново за 2027 г.

ОБЩИНСКИЯТ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН на публична дискусия.

Тя се проведе в залата за обучение и превенция на, ул. „Симеон Велики“ N 3, а в нея се включиха представители на Съвета по въпросите на социалните услуги, експерти и партньорски организации.

Началникът на дирекция „Социални политики, здравеопазване и транспорт“ в Общината Росица Димитрова представи изпълнените до момента дейности по настоящия социален план и основните приоритети и планираните дейности за 2027 г.

Заложените мерки са насочени към осигуряване на навременен достъп до ефективни и комплексни социални услуги. Всички предвидени дейности за подкрепа са съобразени с потребностите на населението и принципите на законосъобразност, всеобхватност, ефикасност и устойчивост.

По време на дискусията бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с развитието на системата на социалните услуги, предизвикателствата пред доставчиците и недостига на кадри. Изтъкната беше необходимостта от създаване на условия за професионално и кариерно развитие на заетите в бранша.

Участниците имаха възможност да изразят своите становища и предложения, които ще бъдат взети предвид при финализирането на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г. След приключване на общественото обсъждане планът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от местния парламент в старата столица.

Галина ГЕОРГИЕВА