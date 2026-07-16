Двама съдии встъпиха в длъжност в гражданското отделение на Апелативен съд – Велико Търново
Двама съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново след спечелен от тях конкурс за незаети щатни бройки в апелативните съдилища. Те ще правораздават в гражданското и търговско отделение на съда.
Магистратите подписаха официално заповедите за своето назначение на 14 и 15 юли 2026 г. и бяха приветствани от и.ф. административния ръководител и председател на съда Янко Янев, който им пожела успех в новата длъжност.
Съдия Валери Събев има 15 години и 8 месеца юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. В периода ноември 2010 г. до 2012 г. е съдебен помощник в Административен съд – Велико Търново. След спечелен конкурс и преминато обучение в Националния институт по правосъдието на 25.06.2013 г. встъпва в длъжност като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След успешно прослужване на задължителния период за тази длъжност е разпределен в Районен съд – Несебър, където започва работа като съдия на 26.06.2015 г. като в този съд е работил до настоящия момент с изключение на периода от 04.11.2024-04.11.2025 г., когато е бил командирован като съдия в Административен съд – Бургас.
Съдия Ива Димова натрупва юридически стаж извън съдебната система в периода 1999 г. до 2012 г., като в това време е работила като юрисконсулт в органи на изпълнителната власт и в частни дружества. На 18.06.2012 г. встъпва като съдия в гражданското отделение на Окръжен съд – Габрово, където е правораздавала и до настоящия момент. Има общо 28 години и 3 месеца юридически стаж, от които 14 години и 1 месец са натрупани като магистрат в съдебната система.
И двамата съдии имат ранг „съдия във ВКС и ВАС“, имат много добри оценки от своите последни атестации и нямат налагани дисциплинарни наказания. След тяхното назначение, Апелативен съд – Велико Търново продължава работа с почти напълно запълнен щатен брой за съдии – общо 16 магистрати при само една свободна щатна бройка (в гражданското и търговско отделение на съда).
Веселина АНГЕЛОВА