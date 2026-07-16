Двама съдии встъпиха в длъжност в гражданското отделение на Апелативен съд – Велико Търново

Двама съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново след спечелен от тях конкурс за незаети щатни бройки в апелативните съдилища. Те ще правораздават в гражданското и търговско отделение на съда.

Магистратите подписаха официално заповедите за своето назначение на 14 и 15 юли 2026 г. и бяха приветствани от и.ф. административния ръководител и председател на съда Янко Янев, който им пожела успех в новата длъжност.

Съдия Валери Събев има 15 години и 8 месеца юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. В периода ноември 2010 г. до 2012 г. е съдебен помощник в Административен съд – Велико Търново. След спечелен конкурс и преминато обучение в Националния институт по правосъдието на 25.06.2013 г. встъпва в длъжност като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След успешно прослужване на задължителния период за тази длъжност е разпределен в Районен съд – Несебър, където започва работа като съдия на 26.06.2015 г. като в този съд е работил до настоящия момент с изключение на периода от 04.11.2024-04.11.2025 г., когато е бил командирован като съдия в Административен съд – Бургас.