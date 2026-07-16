Велико Търново посреща състави от далечни страни, за първи път и от народа чаморо

От 18 до 25 юли ще тече 28-ото издание на Международния фолклорен фестивал

Международният фолклорен фестивал – знаково събитие в културния календар на Велико Търново, ще завладее старата столица за 28-и път. От 18 до 25 юли ни очакват много емоции, феерия от цветове и ритми, а богатата и интересна програма предлага на публиката нови и утвърдени в своите страни състави, които ще радват с изпълненията си.

„За изминалите 27 години на сцените на фестивала се представиха 335 ансамбъла от 133 страни от 5 континента, пяха и танцуваха над 397 български танцови ансамбли и фолклорни формации. Пред повече от 690 000 зрители бяха изнесени над 690 концерта във Велико Търново, областта и страната. Участниците в тазгодишното издание на фестивала ще изминат общо над 54 000 км, повече от една обиколка на Земята, за да се срещнат във Велико Търново“, заяви Емил Павлов, президент на фондацията – организатор на фестивала. Заедно с Нелина Църова – директор на дирекция „Култура“ в Общината, и Стилияна Йоргова представиха на брифинг програмата и тазгодишните участници.

„В тези горещи дни ни очакват още по-горещи страсти. Това у уникален фестивал, а програмата ще задоволи всички“, коментира Нелина Църова.

Международният фолклорен фестивал – Велико Търново, стартира на 18 юли, събота, с дефиле на съставите участници на главната улица от 18 часа. От 19 часа е церемонията пред Общината за издигане на знамената на държавите, а от 20 часа в Летния театър е официалното откриване. Там ще бъдат и концертите, общо 8 на брой, всяка вечер от 20 часа. Отделно, част от съставите ще гостуват в Добрич, Разград, Русе, Трявна и Шумен.

Организаторите показаха и нещо уникално – Летописната книга на фестивала, която съдържа информация за всички участници през тези 27 години. И всички спомени. Тя вече е изпълнена докрай и ще се пише нова.

В неделя, 19 юли, по традиция ще бъде избрана Мис Фестивал от 10 часа на костюмно шоу в Гранд хотел „Велико Търново“. Сред акцентите е и срещата на ръководителите на ансамблите с кмета на Велико Търново Даниел Панов в понеделник, 20 юли, в сградата на Общината.

Преди официалното закриване, което ще е на 25 юли, събота, от 20 часа, ще бъде изтеглена томбола за зрителите.

Фестивалът се провежда под патронажа на Националната комисия на България за ЮНЕСКО, официален партньор е и Община Велико Търново.

Тази година ще участват ансамбли от 10 страни – Азербайджан, Венецуела, Грузия, Гуам, Казахстан, Коста Рика, Куба, Панама и Унгария. От България съставите са – и двата от Велико Търново, както и представителните „Чавдар“ от Пазарджик и „Настроение“ от Стара Загора.

Богата е визитката на ансамблите, четири гостуват за първи път – тези от Азербайджан, Гуам, Казахстан и Куба. Накратко ще представим някои от участниците.

Специално по покана на кмета Даниел Панов от побратимения на Велико Търново град Шуша Държавният ансамбъл за песни и танци „Фикрет Амиров“. Той е от най-представителните фолклорни състави на Азербайджан и е създаден през 1938 г. по инициатива на основоположника на азербайджанската класическа музика Узейр Хаджибейов.

Най-вече заради нестихващия интерес на великотърновци към грузинския фолклор отново ще има участник от тази страна – ансамбъл „Нато“.

За първи път в историята на фестивала публиката ще се срещне с автентичната култура на Гуам, остров в Марианския архипелаг. Преводът на екзотичното име на състава е „Домът на братята и сестрите“, той ще представи песни и танци на народа чаморо.

Вълнуващи ще са изпълненията на унгарските участници. Фолклорен състав „Янтра“ от Будапеща и Детски състав „Росица“ са от български младежи с корени в търновския край. Те пазят жив духа на българските традиции далеч от родината. Ръководители на „Янтра“ са Анна Салаи и Данчо Мусев.

Ансамбъл „Панама Сити“ представя разнообразието на панамските фолклорни традиции – от кумбия и тамбор през танците на селските общности и крайбрежните райони до богатото културно наследство на Конго общностите.

Със сигурност ще е интересно през всичките фестивални вечери, остава да им се насладим.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката