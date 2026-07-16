„Етър ВТ“ представя отбора преди последната контролна среща от лятната подготовка, съперник е ФК „Севлиево“

„Етър ВТ“ приключва подготовката с контролна среща с ФК „Севлиево“. По предварителни разчети „виолетовите“ трябваше да играят с “Янтра 2019” /Габрово/, но тъй като жребият реши двата тима да се срещнат още във втория кръг от първенството, проверката логично отпадна. Преди мача, който е в събота от 18:30 часа, ще бъде представен тимът за новия сезон. На практика великотърновци запазиха състава, като от „Ивайло“ си тръгна само нападателят Стивън Стоянчов. Новите попълнения са Стивиян Макавеев от ФК „Севлиево“ и 19-годишният дефанзивен полузащитник от столичния „Левски“ Мартин Борисов.

Севлиевци са водени от юношата на великотърновския клуб Ивайло Тодоров, чийто играещ помощник е Михаил Минков, също носил виолетовия екип. Там са и още няколко футболисти от школата на „Етър ВТ“. Великотърновци започват новото първенство с гостуване в Несебър на на едноименния тим на 25 юли от 18:30 ч. Във втория кръг на 3 август от 18:45 часа приемат “Янтра 2019” /Габрово/, като мачът ще бъде предаван по Диема спорт.

В контролите до момента етърци загубиха от „Левски“ /София/ и „Лудогорец“ /Разград/, след което победиха „Ботев“ /Пловдив/ и „Черноморец 1919“ /Бургас/.