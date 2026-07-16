Горнооряховска болница ще подготвя специализанти във всички свои отделения

Мярката ще помогне за преодоляване на кадровата криза в лечебницата

МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ПОЛУЧИ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ОТ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ. В общинската клиника знания и опит ще усвояват млади медици в широк кръг специалности.

„Идеята болницата да се превърне в база за обучение на студенти и специализанти беше назряла отдавна, но по различни причини нямахме възможност да я реализираме през предходните години. Сега обаче, образно казано, „запретнахме ръкави“ и свършихме необходимата предварителна подготовка. На заседание в Министерството на здравеопазването защитих нашата концепция и предложения и съм изключително щастлив, че вече държа в ръцете си заповедта на министъра на здравеопазването от 29 юни т.г.“, посочва управителят д-р Иван Иванов.

Съгласно одобрението в стационара ще се обучават лекари във всички болнични отделения. Желаещите могат да кандидатстват за специализация по медицинските направления „Акушерство и гинекология“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни болести“, „Кардиология“, „Клинична лаборатория“, „Нервни болести“, „Образна диагностика“, „Очни болести“, „Педиатрия“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Ушно-носно-гърлени болести“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Хирургия“.

Своето клинично обучение ще могат да провеждат и студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“.

Одобрено е и следдипломно обучение на лица с професионална квалификация от направление „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“ – за медицински сестри и акушерки, „Оперативна и превързочна техника“ – за медицински сестри и акушерки, и „Педиатрични здравни грижи“ – за медицински сестри и фелдшери.

„Този статут на болницата ще даде възможност значително по-лесно да се обновява възрастовият състав на медицинския персонал и всички направления да се обезпечат с кадри. Надявам се, че обновяването на екипите ще се случва много по-лесно, отколкото досега, защото тези колеги ще бъдат обучени и подготвени изцяло от нас“, допълва д-р Иванов.

Галина ГЕОРГИЕВА