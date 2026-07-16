Хибридна атака срещу Община Велико Търново, сезираха ГДБОП с дезинформация и фалшива новина

Кметът на Велико Търново Даниел Панов сезира ГДБОП за хибридна атака с фалшива новина и дезинформация, разпространени в най-голямата социална мрежа Фейсбук от страница, представяща се за медия.

Невярната информация, генерирана с изкуствен интелект цитира: „Шокиращ доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция“.

Община Велико Търново категорично оспорва твърденията като неверни. Институцията е обект на класическа хибридна атака – фалшива новина и дезинформация, разпространявани от анонимни източници чрез социалните мрежи. Доколкото същата информация въвежда в заблуждение и накърнява доброто име на институцията и екипа от експерти, случаят е предаден на ГДБОП и дирекция „Киберпрестъпления“.

От Община Велико Търново подчертават следното:

В ПЕРИОДА 03.04.2026 Г. – 12.06.2026 Г. Е ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВАТА ИНСПЕКЦИЯ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Предметният обхват на държавната финансова инспекция е бил със задачи проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с проведени 20 процедури по ЗОП договаряне без предварително обявление и пряко договаряне, и проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с 1 директно възложен договор.

Проверяващият е направил извод за нормативно допустими действия на комисиите и възложителя, осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при провеждане на обществените поръчки

По отношение на директно възложения договор за услуги е констатирано, че е налице законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки във връзка с директно възложен договор за услуги. Направен е извод за липса на закононарушения по ЗОП или ППЗОП.

Заключението на АДФИ: Не са налице никакви констатирани нередности от страна на Кмета на Община Велико Търново в качеството му на публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Кметът Даниел Панов коментира: „С „шокиращи информационни бомби“ неведнъж са се опитвали да очернят името ми. Щях да подмина поредната, която шумно се тиражира от снощи. Освен моето име обаче, засяга се и институцията Община Велико Търново, а също – името и работата на експертите от администрацията. Намесена е и Агенцията за държавна финансова инспекция. Лъжите, оставям на вниманието на компетентните органи“.