Най-дефицитни са учителите по математика, закрити са две паралелки в осми клас след първо класиране

След първото класиране за осми клас две паралелки за закрити заради липса на достатъчно кандидати със заповед на началничката на РУО Велико Търново Здравка Минчева.

Това са „Механизация на горското стопанство в ПГМСС „Никола Златарски“ в Златарица и една паралелка с две професии – „Оперативно счетоводство“ и „Електронна търговия, маркетинг и реклама“, в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица.

Вече има училища с пълни паралелки, с уговорката, че тепърва предстои записването на учениците. Във Велико Търново това са Математическа гимназия, Езикова гимназия, СУ „Емилиян Станев“ и ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Във всички средни училища в старата столица е достигнат минимумът в паралелките, уточни още Здравка Минчева.

28 са незаписаните деца във Велико Търново, но те автоматично участват във второ класиране, без да е нужно да подават наново документи.

Изпълнени са паралелките и в СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица, в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени, достатъчен е приемът и в другото павликенско школо – СУ „Бачо Киро“. В Свищов няма паралелки под минимума, задоволителен е приемът и в Лясковец, и в Елена.

Преди началото на новата учебна година започна и усърдното търсене на учители. В момента от активните обяви за свободни работни места се вижда, че най-дефицитни са математиците и въобще учители по природни науки.

Вакантни места за учители по БЕЛ има в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица, и ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени. В павликенската гимназия имат нужда и от учители по философия и гражданско образование, както и по руски и по професионална подготовка. В Езикова гимназия има места за учители по биология и химия, както и по физическо възпитание. Учител по професионална подготовка търсят в СУ „Владимир Комаров“ в старата столица.

Три са местата за учители по математика: с допълнителни часове по физика, астрономия, моделиране и информационни технологии – в ОУ „Д-р Петър Берон“ – Дебелец, 1 място – в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица, и също едно в ПГЕ „А. Попов“ – Велико Търново.

„В немалко училища имаше обявени свободни места за учители, но сроковете им изтекоха и вероятно директорите са провели събеседване с кандидатите. Ако не са избрали с кого да попълнят учителските колективи, очакваме да има нови активни обяви“, коментира още началничката на РУО Велико Търново Здравка Минчева.

Ана РАЙКОВСКА