Отличничка на Априловската гимназия първа се записа във ВТУ след второто класиране

Магдалена Матейчева от Габрово бе най-нетърпелива и първа се записа във Великотърновския университет, където започна приемът на новоприетите студенти след второто класиране.

Магдалена е завършила с отличие Априловската гимназия и е приета да учи специалност „Право“. Като спомен от този незабравим ден тя получи сувенири и рекламни материали от доц. д-р Велин Петров, директор на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием.

Записването на новоприетите студенти се извършва на 15, 16 и 17 юли 2026 г. в Ректората на Великотърновския университет. Студентите трябва да представят диплома за средно образование – оригинал и 1 бр. ксерокопие, квитанция за платена семестриална такса за обучение, три снимки с паспортен формат и ксерокопие на личната карта.

Университетът предоставя възможност таксата да бъде заплатена и на място.

Ана РАЙКОВСКА