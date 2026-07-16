„Сливи за смет” представят на Международния фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава на 18 юли в 11:00 часа на сцена „Арт Лято” до Художествената галерия „Борис Денев”.

Спектакълът е по мотиви от едноименната приказка на Елин Пелин „Сливи за смет”. Гостува Държавен куклен театър „Георги Митев” – Ямбол. Драматизацията е на Янко Митев. Постановката е на режисьора Съби Събев. Сценографията е дело на Емелияна Тотева, а музиката – на Георги Гарчов. Актьорите Борислав Терзийски, Ирина Шумелова и Стилян Славов ни пренасят в пъстрия свят на панаира, където се срещат един разказвач на истории и двама търговци, които предлагат своите стоки. Всички заедно, по един забавен начин, ни представят известната народна приказка за момчето, което искало да си намери добра и работлива жена и да се ожени за нея.

След представлението в зала 3 на Художествена галерия „Борис Денев” може да бъде посетена традиционната изложба „Сцена и кукли”. Експозицията е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева – оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли. Лачева е утвърден български сценограф, възпитаник на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Творчеството ѝ се отличава с визуално въображение, приказност и прецизна изработка на детайлите, съобразени със спецификата на кукленото изкуство.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда –1869″. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен. При дъждовно време представленията ще се играят в театралния салон на Народно читалище „Надежда –1869″.