Търновски кардиолози смениха батерията на пейсмейкъра на 95-годишна жена

Всяка седмица в МОБАЛ постъпват поне 5 души за имплантиране на кардиостимулатори

СЪРЦЕТО НА 95-ГОДИШНА ЖЕНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА БИЕ благодарение на медици в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Пациентката премина успешна смяна на батерията на своя пейсмейкър. Процедурата е извършена от кардиолога д-р Тихомир Стоев и екипа на Отделението за лечение на сърдечносъдови заболявания.

В звеното ежедневно спасяват животи с имплантация на кардиостимулатори, а всяка седмица поне 5 души постъпват именно за такива процедура. На екипа се доверяват не само жители на старата столица и областта, но и хора от цяла Централна Северна България.

„Животът на батерията на един пейсмейкър е средно между 10 и 12 години. При пациентите, които живеят дълги години с тези устройства, периодично се налага подмяна на батерията. Това е рутинна процедура, която извършваме регулярно“, коментира началникът на Отделението по кардиология д-р Ваня Манчева.

Специалистите в структурата правят още една важна стъпка напред, благодарение на FFR апарата, който беше дарен през пролетта от Ротари клуб Велико Търново. С уреда кардиолозите могат с максимална прецизност да преценят дали стесненията на коронарните артерии действително нарушават кръвотока. Така определят и съответно дали пациентът се нуждае от поставянето на стент.

„Не всяка стеноза, която изглежда значима при коронарография, изисква поставяне на стент.

Благодарение на FFR апарата, можем много по-прецизно да преценим необходимостта от интервенция и да избегнем ненужно имплантиране на стент. Така щадим пациента и в много случаи му спестяваме продължителното лечение с двойна терапия за разреждане на кръвта, което е много важно, защото понякога тя крие риск от усложнения“, поясни д-р Манчева.

През изминалите дни в отделението спасиха живота и на 82-годишна жена с остър миокарден инфаркт. На пациентката е приложена коронарография, а след това й е поставен стент.

Медиците алармират, че симптомите на сърдечен удар не се ограничават само до гръдна болка. Понякога единствените признаци са внезапна отпадналост, загуба на съзнание, силно забавен пулс или рязко понижение на кръвното налягане. Тези оплаквания изискват незабавно транспортиране до болница, за да се предотврати фатален край.

Галина ГЕОРГИЕВА