Вашият хороскоп за петък и почивните дни /17-19 юли/

Заради ненаучени уроци в миналото повтаряме стари грешки; време е за освобождаване от всичко излишно

17 юли. Луната преминава в Дева и е в съвпад с Венера. Държим светът около нас да е подреден и ще търсим възможност да влияем на всичко, което създава хаос и безредие. Нека внимаваме, защото в тази ситуация ще се намеси квадратурата на Марс, която ще ни направи по-настоятелни, но и ще ни срещне с хора, които са настроени агресивно. Нека не сме прекалено инатливи и предотвратим напрежението.

18 юли. В събота Луната е в Дева, денят е прекрасен за лятно почистване на дома или преглед на гардероба и освобождаване от стари дрехи, които няма да носим и само ни заемат място. Хармоничният аспект на Луната и Меркурий предвещава приятни разговори и щастливи моменти с близките хора.

19 юли. В неделя Луната преминава от Дева във Везни и е в опозиция с Нептун. Ненаучени уроци от миналото ни карат да повтаряме грешките си, но пък все ще се намери някой, който да ни помогне и да ни даде ценен съвет как да процедираме в този ден.

ОВЕН

Имате желание да подреждате

17 юли. Днес кипите от желание да подредите света около себе си и да елиминирате, доколкото е възможно, хаоса в работата. Внимавайте обаче, тъй като сте твърде настоятелни и рискувате да срещнете агресивно настроени хора. Не бъдете инатливи, за да предотвратите излишно напрежение.

18 юли. Събота е прекрасен ден за лятно почистване на дома, преглед на гардероба и освобождаване от всичко старо и излишно, което само ви заема място. Очакват ви много приятни разговори и щастливи моменти с близките хора.

19 юли. В неделя неусвоени уроци от миналото могат да ви накарат да повторите стари грешки. Въпреки това денят ще е успешен, защото ще се намери някой, който да ви помогне и да ви даде ценен съвет как да постъпите в дадена ситуация.

ТЕЛЕЦ

Овладейте лошите мисли навреме

17 юли. Лежерният летен период ви среща с позитивни емоции, които преобладават в днешния петък. Обърнете се назад във времето, спомнете си нещо хубаво, което ви се е случило, и се усмихнете доволно. Направете жест към близък човек и се почувствайте наистина щастливи днес.

18 юли. Освободете се от излишното напрежение и се отдайте на хоби, което да практикувате с удоволствие. Не бързайте заникъде. Днес бърза работа нямате. Мнозина от вас ще почистят дома и градината си, с което ще се почувстват още по-щастливи и доволни.

19 юли. В неделя усещате излишна ревност към половинката или близките си, която не е оправдана съвсем. Искате цялото внимание върху себе си, но невинаги сте в състояние да го получите напълно. Внимавайте със страха си от болести. Овладейте лошите мисли навреме.

БЛИЗНАЦИ

Нужно ви е движение

17 юли. Събуждате се в добро настроение, а ароматното кафе, което ще изпиете в компанията на близките си, е причината да започнете деня си спокойно и без излишно напрежение. През целия ден ще държите връзка с близките си, независимо дали сте вкъщи, или на работа.

18 юли. Ще прекарате съботата вкъщи. Ще разчистите старателно стари вещи, които не сте пипали от години. Оказва се, че в днешно време те вече доста ви пречат. Изхвърлете или раздайте на други хора стари дрехи, за да освободите гардероба си за нови такива.

19 юли. В неделя помислете по-сериозно за тялото и организма си. Имате нужда от повече почивка, от това да се погрижите за здравето си. Стартирайте диета или посетете фитнеса, разходете се в парка или направете излет в планината. Нужно ви е движение.

РАК

Шеметен петък

17 юли. Този петък се очертава изключително интензивен, изпълнен с много социални контакти и динамични разговори. Информацията протича страшно бързо, а имейлът ви е препълнен с важни съобщения, но вие ще се справите успешно с всичко. Просто ви се налага да замествате колеги в отпуск.

18 юли. В събота ви се иска да избягате от шума и да се срещнете с близки роднини. Отидете на някое приятно и неотдалечено място извън града, за да си починете качествено. Можете да организирате пикник в планината, да посетите хладна местност и да подишате чист въздух.

19 юли. В неделя ви се иска да си постоите вкъщи и да презаредите батериите. Имате крещяща нужда да останете сами със себе си и да помислите сериозно по важни въпроси. Един от тях е кариерата. Не мислете за болести и неприятни неща.

ЛЪВ

Запазете тайните да са си тайни

17 юли. В петък ще ви се наложи да отговаряте за чужди финансови грешки, което ще ви напрегне. В личния живот мислите ви са за обновление. Искате да подмените една стара вещ или стар електроуред с нов. Денят ви може да премине в търсене на оферти за новата покупка, но не я осъществявайте преди 23 юли.

18 юли. В събота не споделяйте с никого за финансовото си състояние в момента. Запазете точните си приходи и разходи в пълна тайна от любопитни очи, а вечерта излезте с приятели на по изстудено питие. Ще си прекарате великолепно.

19 юли. В неделя се вижте с приятел, на когото имате огромно доверие. Време е най-накрая да поговорите открито за нещо, което ви е тревожело сериозно през последните три-четири месеца. Имате крещяща нужда да споделите.

ДЕВА

Повтаряте грешките си

17 юли. В петък колеги или близки ще се опитат да ви провокират на работното място. Ще се намери някой, който съзнателно да руши реда, който вие самите установихте с много труд през последните няколко дни. Вечерта задължително избягвайте да правите забележки в семейството си, за да не развалите уикенда още отсега.

18 юли. В събота искате на всяка цена да става само това, което вие кажете и пожелаете. Инатът ви е голям, изобщо не зачитате чуждото мнение и е напълно възможно да попаднете в остри конфликти с хората около вас поради тази причина.

19 юли. В неделя ще научите някои стари житейски уроци по трудния начин. Вместо да си вземете поука навреме, упорито ще повтаряте и повтаряте едни и същи грешки, докато най-накрая не наизустите материала напълно.

ВЕЗНИ

Липсва ви енергия

17 юли. Този петък дори и най-малките служебни ангажименти ви носят силно психическо натоварване и умора. Имате спешна нужда от малко почивка, тъй като не успявате да подредите мислите си навреме и се чувствате доста хаотични в действията си.

18 юли. В събота се отдайте на пълна терапия с повече сън и се наспете добре. Опитайте се съзнателно да не влизате в излишни спорове с околните, защото днес сте доста раздразнителни и лесно избухвате за дреболии.

19 юли. Неделята ви носи мощна енергия, но и силни страхове да направите генерални промени в живота си. Време е да преодолеете притесненията и да си направите нови лични планове, които да са достатъчно смели и да оправдаят всичките ви скрити желания.

СКОРПИОН

Пазете доброто си настроение

17 юли. През този прекрасен петък сърцата ви са широко отворени за разговори, нови срещи и пълноценно общуване с хората наоколо. Радвате се на разнообразни контакти и приятни пътувания по щастливи поводи. Не е изключено и да разберете за бъдещото си повишение в службата.

18 юли. Събота е перфектният момент да дадете старт на дългоочакваната си лятна ваканция. Чувствате се истински щастливи и доволни от живота, но все пак внимавайте – все ще се намери някой завистлив човек, който да се опита съзнателно да вгорчи настроението ви.

19 юли. В неделя усещате как батериите ви прогресивно падат и имате спешна нужда от активна почивка. Не се насилвайте да правите абсолютно нищо тежко, отпуснете се и просто се отдайте на заслужен мързел. Имате нужда от такива дни.

СТРЕЛЕЦ

Работа в името на почивката

17 юли. Петък е изключително подреден, спокоен и успешен ден на работното място. Каквото и да стартирате днес, ще го завършите изцяло в рамките на деня, без да се чувствате преуморени от този факт. Вълнуват ви приятни мисли за любов, свежи разговори с приятели и летни емоции.

18 юли. Не е изключено да поработите извънредно и в събота в името на по-дългата си лятна ваканция, която предстои съвсем скоро. Някои неотложни професионални ангажименти просто трябва да бъдат свършени сега, но за щастие, ще срещнете пълно разбиране и подкрепа от страна на близките си хора.

19 юли. В неделя търсете контакти и говорете с хора, които притежават богат житейски опит, и се опитайте да попивате от тяхната мъдрост. Днес съзнателно потиснете егото си и не се опитвайте да давате непоискани съвети в области, в които самите вие сте некомпетентни.

КОЗИРОГ

Горди сте с постигнатото

17 юли. Очаква ви динамичен петък, изцяло изпълнен с движение, интересни новини и интензивни контакти. Огромно количество информация ще мине през главата ви днес, затова се концентрирайте и запомнете само това, което наистина мислите, че е важно за вас. Вечерта задължително излезте с приятели, за да разпуснете.

18 юли. Събота ви носи положителни емоции и ведро настроение. Ползотворните срещи с близки хора ви зареждат максимално и ви облагородяват. Не е изключено да организирате кратка, вълнуваща екскурзия до някое красиво и близко място.

19 юли. Този уикенд ви напомня за големите ви лични постижения в последно време. Чувствате се истински горди със себе си, с нещата, за които сте се трудили упорито, и с отличните резултати, които вече постигнахте. Все пак се поучете от допускани в миналото грешки, за да не ги повтаряте.

ВОДОЛЕЙ

Намерете вътрешния баланс

17 юли. Този петък сте изключително разсеяни и разпилени. Имате силно желание най-накрая да подредите мислите си, но подсъзнанието ви упорито работи на съвсем други вълни. Категорично не сте съгласни с идеите и действията на хората около себе си, поради което днес се поражда огромно противоречие между вас и другите.

18 юли. В събота сте склонни да инвестирате прибързано пари в нещо, от което реално изобщо нямате нужда. Рискувате да направите покупка, която не си струва, и средствата ви просто ще отидат на вятъра, затова задължително потърсете разумни съвети за действията си от близките.

19 юли. В неделя доброто ви настроение напълно се връща, а с него се завръща и силното ви желание да се наслаждавате на живота. Иска ви се да пътувате, да се забавлявате и да се радвате на малките неща, които ви правят истински щастливи. Ако планирате бъдещи стъпки, потърсете съвет от хора, които имат повече житейски опит от вас.

РИБИ

Не търсете вината в другите

17 юли. Този петък изисква от вас на всяка цена да постигнете пълно съгласие между своите лични възгледи и мисленето на хората около себе си. В противен случай ви очаква един напълно пропилян ден, в който излишно ще търсите причината за собствените си неуспехи в действията на околните.

18 юли. В събота е добре да обърнете сериозно внимание на хармонията във вашите взаимоотношения. Време е най-накрая да подредите връзките си, а не вечно да оставяте нещата на произвола на съдбата и да ги уреждате нервно в последния възможен момент.

19 юли. В неделя просто се отпуснете и почивайте активно. Денят ви дава прекрасна възможност да се отдадете на пълна, заслужена отмора и да възстановите силите си за новата седмица. Наспете се добре и изобщо не бързайте заникъде – днес имате време за абсолютно всичко.

Хороскоп за родените на 17 юли – Честит рожден ден! През следващата една година подхождайте отговорно към всичко, с което се заемате. Пътуванията ви ще са свързани по-скоро с работа, отколкото с отмора, но пък разполагате с шанса да посетите интересни места по време на командировките. Чакат ви нови срещи и запознанства с хора, от които можете да научите много.

Хороскоп за родените на 18 юли – Честит рожден ден! През следващата една година не щадете сили и енергия, защото всяко усилие ще бъде последвано от добър резултат. Годината е благоприятна и ползотворна за вас.

Хороскоп за родените на 19 юли – Честит рожден ден! През следващата една година се стремете да внесете хармония и разбирателство във взаимоотношенията си. Избягвайте конфликтите и сблъсъците, а на тяхно място дайте път на добрата дума и проявяване на разбиране към чуждите проблеми.

Тодор Емилов-Тео