Велико Търново да е център на националните чествания на 200 години от рождението на Петко Рачев Славейков, настояват от Регионалната библиотека

РБ „П. Р. Славейков“ е с амбициозната идея Велико Търново да е център на националните чествания на 200-годишнината от рождението на Петко Рачев Славейков.

В тази връзка вече се разработва проект за възпоменателна значка с лика на бележития български литератор, общественик и държавник, както и за изработване на барелеф, който да бъде поставен върху сградите на филиалите на библиотеката. Плановете за честването споделиха с областния управител Марин Богомилов директорката на Регионалната библиотека „Петко Рачев Славейков“ Марианка Бурова и заместник-директорът Иван Александров.

По време на разговора бяха очертани и бъдещите планове на културната институция. Сред тях е подготовката на 25-ата научна конференция с международно участие, която ще се проведе на 17 ноември и тази година ще бъде на тема „Илюстрацията в литературата“.

Ръководството на библиотеката запозна областния управител с богатата програма на институцията, сред която е 10-ото юбилейно издание на кампанията „Ела в библиотеката с приятели“, която се провежда под патронажа на председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Бурова и Александров разказаха за организирането на всекидневни занимания и творчески ателиета във филиалите на библиотеката, както и за усилената работа по опазване на книжния фонд чрез дигитализация. Беше акцентирано и върху собствената издателска дейност на библиотеката и поддържането на една от най-големите краеведски картотеки в страната.

Иван Александров и Марианка Бурова споделиха, че съвместно с Регионалното управление на образованието организират конкурс за ученическа рисунка на тема „Моят роден град“, като двамата предлагат проявата да премине под патронажа на областния управител.

Марин Богомилов прие поканата с радост и изрази готовност за пълно съдействие.

На срещата бе дискутирана и идеята съвместно със Съюза на българските журналисти във Велико Търново да бъде учредена и първата по рода си награда за публицистика, която да стимулира местните автори и журналисти.