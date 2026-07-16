Великотърновски рефер с последен мач на стадион „Ивайло“

Контролната среща между „Етър ВТ“ и ФК „Севлиево“ ще бъде последна в кариерата на великотърновския асистент- съдия Илиян Капарашев. След четвърт век по терените, футболният рефер ще прибере флагчето и ще продължи като делегат да бъде близо до играта. Преди проверката на „виолетовите“, която е от 18:30 часа на стадион „Ивайло“, той ще бъде отличен за приноси си към съдийството.

Илиян Капарашев е преминал през всички отбори в ДЮШ на „Етър“ , а от 2001 година се занимава с футболно съдийство. От 2007 година е в професионалния футбол, дебютът му в „А“ група е на 22 септември 2012 година на срещата „Ботев“ /Враца/- „Локомотив“ /Пловдив/. Мачовете му при професионалистите са над 250, а в елита- 158.

В последния си двубой като съдия Илиян Капарашев ще асистира на Стилян Колев, другият помощник е една от младите надежди на великотърновското съдийство Васил Качамаков.

Текст снимка: Илиян Капарашев, крайният вдясно с Георги Давидов и Георги Дойнов.