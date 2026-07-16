Във Великотърновско се пазят чудодейните мощи на трима светци

В ОБЛАСТТА ЕДИНСТВЕНО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АРБАНАСИ СЕ ПАЗЯТ ЧАСТИЦИ ОТ МОЩИТЕ НА МНОГО ПОЧИТАНИ СВЕТЦИ.

Единият от тях е великомъченик и защитник на вярата и странниците – св. Мина. Части от него са вградени в каменната основа на Светия престол на едноименния храм в старата столица, който се намира срещу главния вход на полицията. За тях разказва за „Борба“ проектантът инж. Николай Николов, вдигнал храма с първоначалната идея да е параклис. „Мощите на св. Мина дълго време са пазили в Преображенския манастир и за тях знаеше дядо Григорий, който е бил монах там. След премеждие, когато дадох обет да построя храма, отидох при него за благословия, той вече беше митрополит. След построяването с нотариус го дарих на Великотърновската митрополия и поисках той да бъде осветен. Дядо Григорий направи нещо повече, занесе ден преди това мощите в църквата „Света Марина“ и на сутринта с литийно шествие те пристигнаха в „Св. Мина“ и бяха вградени. Това стана на 21 ноември 2008 г.“, спомня си инж. Николов.

ЧАСТИЦА ОТ МОЩИТЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ СВЕТЕЦ И ПОКРОВИТЕЛ НА НАРОДА НИ СВ. ИВАН РИЛСКИ СЕ СЪХРАНЯВАТ В КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО“ в старата столица и се вадят за поклонение при празниците в негова почит. Тя е там от 5 октомври 2009 г., дарена с благословията на патриарх Максим и игумена на Рилския манастир и донесена от митрополит Григорий. Първо обаче се е взело решение от Светия синод. А в Арбанаси, в манастира „Св. Николай“, се съхраняват мощи и на света Варвара.

Старата столица е благословена и с мощите на св. Андрей Първозвани, които се съхраняват в красивата, но нуждаеща се от ремонт историческа църква „Св. Никола“. Там е имало и частица от мощите на свети Онуфрий.

Някога Велико Търново и регионът са били дом на мощите на 15 светци, включително св. Петка, но повечето са били откраднати през годините.

Най-популярна сред всички, към която има истински култ в България, е св. Петка. Култът към нея е тръгнал от Царевец, през 1395 г. мощите били отнесени във Видин, където останали две години. След това Баязид ги подарил на сърбите. От Белград те се озовали в Цариград, след това в румънския град Яш, където са и в момента.

НА ТРАПЕЗИЦА СА СЕ ПАЗИЛИ МОЩИТЕ НА СВ. ГАВРИИЛ ЛЕСНОВСКИ, най-знаменитият последовател на св. Иван Рилски. Споменът за това, че мощите на св. Сава са били в църквата „Св. 40 мъченици”, продължава да привлича сръбски туристи тук. В тази емблематична за старата столица църква са били мощите на св. Варвара, на св. Димитър и на св. Иларион Мъгленски. Мощите на св. Йоан Поливотски са били в „Св. св. Петър и Павел”.

Мощи е имало и в църквата „Успение Богородично” в Асеновата махала – на Филотея Темнишка. Преди няколко години в нея е осветена и поставена икона с образа й.

Ана РАЙКОВСКА