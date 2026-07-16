Задържаха 34-годишен за домашно насилие

Служители на полицейското управление в Свищов задържаха 34-годишен мъж от с. Совата за домашно насилие .

На 15 юли при посещение на сигнал за побой в жилище в с. Хаджидимитрово служители на РУ – Свищов са установили, че между 34-годишна жена, живуща на адреса и мъжа, с когото живеела на семейни начала е възникнала разпра, прераснала в сбиване. След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е образувано досъдебно производство.