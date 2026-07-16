ЗАРАДИ ЛИПСА НА РАБОТНА РЪКА В СТРАЖИЦА: Големи предприятия внасят служители от Узбекистан, Непал и Индия

Сериозен е недостигът на квалифицирани кадри в община Стражица, въпреки наличието на големи предприятия. Това е наложило внос на работна ръка от Узбекистан, Непал, Индия и други държави, информира областния управител кметът Йордан Цонев по време на работната му визита.

Според него проблемът идва от задълбочаващата се демографска криза, която оказва съществено влияние върху пазара на труда. Картината може да се промени от масовото завръщане на българи от чужбина, което също е факт.

Община Стражица обединява 22 населени места с близо 11 300 жители. Администрацията осъществява целенасочена политика за развитие на малките населени места, като 70-80 % от инвестициите са насочени именно към тях.

На работната среща бяха обсъдени също поддръжката на пътната и улична мрежа, както и чувствително увеличаващият се автомобилен трафик. Във ВиК сектора са направени сериозни инвестиции през последните години, които са довели до рязко намаление на загубите на вода. Подменени са над 25 довеждащи водопровода, което значително е подобрило водоснабдяването в общината.

В момента тече основен ремонт на Средно училище „Ангел Каралийчев“.

Предстои завършване и на друг мащабен проект – реконструкцията на спортната зала, включваща прилежащи спортни площадки и тенис кортове. След завършването си съоръжението ще бъде най-модерната спортна зала в цялата област.

Йордан Цонев и Илиян Маринов показаха на областния управител уникалната сграда на художествената галерия в Стражица, която е пострадала сериозно от природни бедствия, включително и земетресение. Фондът на галерията съхранява над 950 уникални творби на изявени български автори. Тъй като в града няма класическо читалище или културен дом, възстановяването на галерията е наложително. Общинската управа възнамерява да кандидатства за средства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, като необходимият ресурс е около 3 милиона евро без ДДС. В бъдеще в сградата ще бъде разположен и музей, посветен на писателя Ангел Каралийчев.

Обновената сграда на бившата столова на полицейския участък е превърната в детски център. В приветливите помещения безплатната лятна детска академия приема деца по време на ваканцията, като им предоставя разнообразни творчески занимания.