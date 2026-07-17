16 великотърновци преминават 450 километра от Боровец до село Мезек

16 великотърновски любители на планината поеха по международния маршрут Е – 8, който започва от Боровец и завършва при село Мезек на източния край на Родопите. Оттам той продължава на територията на Турция. Групата е сформирана от Туристическо дружество „Трапезица 1902“ във Велико Търново.

„Предвижда се разстоянието от 450 км да се измине за две седмици, като дневно се преодоляват маршрути от 28 до 40 км. Ръководител на похода за пореден път е Боян Димов – председател на алпийски клуб „Трапезица“. Финансирането на инициативата се подпомага с половината от средствата, събрани на традиционния коледен благотворителен бал на туристическото дружество в размер на 2 300 евро. С още толкова ще се подкрепи юношеският туристически клуб „Царевец“ към него“, сподели Георги Димитров – секретар на ТД „Трапезица 1902“.

Той припомни, че това е третия пореден поход, организиран по международни маршрути на територията на страната през последните три години от ТД „Трапезица 1902“. През 2024-а негова група преодоля маршрута Е-3 Ком – Емине от 650 км. Да го изминат тръгнаха 32-ма планинари, а 24 от тях успешно стигнаха до крайната точка – нос Емине. През миналата година организираният поход бе по маршрута Е-4, известен като поход на петте планини – Витоша – Верила – Рила – Пирин – Славянка. Той бе от 260 км, но с много голяма денивелация. Групата стартира с 26 участници и финишира с 23-ма. Походите са един от акцентите в годишната програма на великотърновското дружество.