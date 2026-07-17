68-ото масово преплуване на река Дунав предстои край Свищов

Община Свищов кани всички жители и гости на града на 68-то масово преплуване на река Дунав, което ще се проведе от 8.30 часа на 25.07.2026 г. (събота) при местността Паметниците, край Свищов.

Всяка година, в разгара на лятото, в Свищов се провежда масово преплуване на река Дунав. И тази година, в последната събота на месец юли, звено „Масова физкултура и спортна база” при община Свищов, съвместно с БЧК, организират традиционния празник свързан с плувния спорт. Преплуването на река Дунав няма състезателен характер и всички жители на общината го очакват с нетърпение.

В деня на 68-то преплуване – 25 юли от 8.30 часа всички желаещи да преплуват реката ще бъдат записани за участие на място и ще преминат медицински преглед, при който ще подпишат декларация, че могат да плуват. След прегледа, всички ентусиасти ще бъдат извозени с платформи (пароми) в близост до румънския бряг. От там, на групи ще преплуват близо километров участък до българския бряг на реката и ще финишират при историческата местност Паметниците. Грамоти за участие ще получат всички участници, като по традиция ще бъдат отличени най-възрастният и най-младият от тях, най-голяма група участници и семействата преплували заедно река Дунав.

И тази година спортната проява се провежда със съдействието на Министерство на отбраната (Командване на сухопътни войски), Военно формирование 28 880 – гр. Белене, Дирекция „Речен надзор” към Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Регионална Дирекция „Гранична полиция” – гр. Русе, ГПУ – гр. Свищов, РУ – гр. Свищов, МБАЛ – гр. Свищов, както и звено „Сигурност и контрол” при община Свищов.