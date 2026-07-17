Безплатна помощ за ТЕЛК, пенсии и социални услуги вече получават нуждаещи се

Бившият приют беше трансформиран в ново звено за подкрепа на уязвими лица

ХОРА В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНА ПОДКРЕПА за справяне с административни процедури и ежедневни проблеми.

Такава възможност предлага бившият приют в железничарския град, който беше трансформиран в Център за социални услуги.

Екипът на звеното оказва помощ при изясняване на възможностите за преодоляване на възникнали затруднения, изготвяне и подаване на документи, придружаване до държавни институции или медицински кабинети.

Сред най-търсените услуги е съдействие при подготовка за кандидатстване за ТЕЛК, отпускане на пенсии за трудов стаж или по болест, както и издаване на различни удостоверения, включително за военна служба.

Специалистите предоставят и информация за възможностите за настаняване в дългосрочни социални институции за възрастни хора и лица с увреждания.

При необходимост осигуряват и консултации за разрешаване на казуси с правен характер.

Услугите са напълно безплатни за потребителите. Предоставят се в срок от два месеца до една година според индивидуалните нужди.

Центърът работи с посетители всеки ден от 9:00 до 15:00 ч.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Център „Промяна“