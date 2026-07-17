Дадоха на прокурор рецидивист, откраднал пари от куриерски автомобил 

За броени часове служители на РУ – Велико Търново разкриха кражба на пари от служебен автомобил .

На 16 юли съдействие в полицията е потърсил служител на куриерска фирма, който обяснил, че два дни по-рано в с. Самоводене е забелязал липсата на 460 евро от служебната кола.

От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 29-годишен от Велико Търново, известен на полицията и осъждан. Инкриминираната сума е възстановена в пълен размер.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.