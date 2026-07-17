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Дадоха на прокурор рецидивист, откраднал пари от куриерски автомобил 

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За броени часове служители на РУ – Велико Търново разкриха кражба на пари от служебен автомобил .
На 16 юли съдействие в полицията е потърсил служител на куриерска фирма, който обяснил, че два дни по-рано в с. Самоводене е забелязал липсата на 460 евро от служебната кола.
От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 29-годишен от Велико Търново, известен на полицията и осъждан. Инкриминираната сума е възстановена в пълен размер.
Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.
Веселина АНГЕЛОВА

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