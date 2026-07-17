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„Локомотив“ /Горна Оряховица/ привлече юноша на „Порто“

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„Локомотив“  /Горна Оряховица/ обяви привличането на португалски футболист. Тиаго Матос е юноша на ФК „Порто“  и част от поколението, спечелило UEFA Youth League.

Преминал е през националните гарнитури на Португалия, включително и U21.

В кариерата си е трупал опит в португалската втора лига, както и в елита на Полша, където се е състезавал на високо ниво.

Тиаго Матос е роден на 22 януари 2001 година. Висок е 178 сантиметра, тежи 72 килограма. Играе като десен бек или дефанзивен полузащитник, притежана добра техника и способност да контролира темпото.

Добре дошъл в Горна Оряховица и успех с екипа на „железничарите“, написаха от горнооряховския клуб.

 

 

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